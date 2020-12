3815 Neuinfektionen, 113 weitere Todesopfer

76 Patienten weniger befanden sich am Freitag aufgrund einer Coronavirus-Infektion auf Normalstationen in österreichischen Spitälern, 26 weniger mussten intensivmedizinisch betreut werden. Die Zahl der Spitalspatienten insgesamt sank damit am Freitag erstmals wieder unter 4000: 3980 Menschen befinden sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung, davon müssen 642 Patienten intensivmedizinisch betreut werden.