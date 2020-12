Zum Friseur nach Ungarn

Die Haare sind schon lang, die Fußpflege und Massage steht an oder beim Zahnarzt ist ein Termin vereinbart: Weil hierzulande (noch) fast alles geschlossen hat, sind manche während des Lockdowns nach Ungarn ausgewichen. Obwohl die Kontrollen dies- und jenseits der Grenze aufrecht sind, stellt die Ein- oder Ausreise in den meisten Fällen kein größeres Problem dar. Beim Grenzübergang Klingenbach etwa herrscht bei einem Lokalaugenschein durchaus reger Verkehr. Aber auch in anderen Landesteilen wird die Grenznähe gern genutzt.