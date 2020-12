Hamilton-Ersatz Russell: Märchen ist falsches Wort

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell kann seine unverhoffte Beförderung in den Formel-1-Mercedes noch kaum fassen. „Es bedeutet mir sehr viel, dass Mercedes mir diese Chance gegeben hat. Es musste so viel passieren in so kurzer Zeit. Dass sie bereit waren, das zu tun, macht mich sehr stolz“, sagte der Brite am Donnerstag vor dem vorletzten Saisonlauf in Bahrain. Der 22-Jährige ersetzt Weltmeister Hamilton in Sakhir, weil dieser wegen einer Corona-Infektion ausfällt ...