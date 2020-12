Fall um Tod von Wienerin (19) wird neu aufgerollt

„Ariadna-Beatrice war nicht depressiv, und es gab auch keinen Grund für einen Selbstmord. Das bestätigen sowohl die Familie als auch Freundinnen und Schulkameraden am Gymnasium in der Ettenreichgasse. Deshalb habe ich jetzt beim Wiener Landesgericht erfolgreich die Fortführung der Ermittlungen beantragt“, so Anwalt Constantin-Adrian Nitu.