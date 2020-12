„Herr der Ringe“-Stars retten das Haus von Tolkien

In dem Haus an der Northmoor Road in der britischen Universitätsstadt hat Tolkien 17 Jahre lang gewohnt und seine berühmtesten Werke „Der Hobbit“ und die „Herr der Ringe“-Trilogie geschrieben. Nun soll es für rund 5 Millionen Euro verkauft werden. Die Schauspieler wollen es vor Spekulanten retten und aus dem Haus ein literarisches Zentrum zu Ehren von Tolkien machen.