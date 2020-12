Auch Rendi-Wagner warnt vor „Infektionsimporten“

SOS-Kritik an Aussagen von Kurz

Für diese Aussage erntete Kurz harsche Kritik. „Die Aussagen erinnern an die Sündenbock- und Spaltungsrhetorik von Donald Trump und gehen auf Kosten der Demokratie und des Zusammenlebens. Niemand bestreitet, dass Urlaube in und außerhalb Österreichs zum Infektionsgeschehen beigetragen haben, doch der politische Grund für die derzeit sehr hohen Krankheits- und Todeszahlen ist die späte Reaktion der Bundesregierung“, sagte SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak.