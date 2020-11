Corona: Rendi-Wagner präsentiert Fünf-Punkte-Plan

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner legt einen Fünf-Punkte-Plan vor, wie aus ihrer Sicht die Corona-Pandemie wieder in Griff gebracht werden könnte. In dem Papier fordert sie etwa das Engagement von 1000 Personen zusätzlich für das Contact Tracing, um eine funktionierende Nachverfolgung auch bei höheren Fallzahlen zu gewährleisten. Gleichzeitig plädiert sie für eine einheitliche Teststrategie und der Beibehaltung der Masken in Innenräumen.