Aufatmen im steirischen Handel, Desaster für Wirte

Aber jeder wolle, dass die Gastronomie aufsperrt. Wohlmuth bricht eine Lande für die Kollegen: „Das hätten wir uns auch schon für 7. Dezember gewünscht, weil die Kombi Handel und Gastro das Einkaufserlebnis ausmacht. So ist es sehr bedauerlich.“ Er ist auch sicher: „In Gasthäusern, die sich an die Regeln halten, passiert sicher weniger als im privaten Rahmen, die Entscheidung ist also schwer nachvollziehbar.“