Kapfenberg angelt sich Basketball-Teamkapitän!

Das kam überraschend. Erst am Montag war Schreiner noch mit Österreichs Nationalteam (im Rahmen der EM-Qualifikation erzielte er seinen 1000. Punkt im Dress der Nationalmannschaft) in Slowenien im Einsatz. Danach ging alles sehr schnell mit der Vertragsunterzeichnung beim österreichischen Serienmeister in Kapfenberg, wo Schreiner 2011/12 bereits auf Korbjagd gegangen war. Von den Bulls aus schaffte er den Sprung nach Spanien. Schreiner selbst ist nach einer Knieverletzung im Frühjahr einfach nur froh, wieder spielen zu können. Kaum hatte er sich mit Bilbao fürs Abschlussturnier um den Titel in der höchsten Liga Spaniens qualifiziert, gab das Kollateralband in Knie auf. „Ich war nur auf Krücken unterwegs, durfte acht Wochen das Knie nicht belasten“, schilderte der St. Pöltner gegenüber der „Krone“. Der Klub half ihm bei der Reha, einen neuen Vertrag gab’s für den Guard, der Angebote aus der spanischen A-Liga hatte, aber nicht - er fiel der Legionärsbeschränkung zum Opfer. Obwohl er „wieder in Schuss“ ist, wie er sagte.