Hugh Grant: Vom Grantler zum Gefühlsmenschen

Als ziemlich zerknitterten Arzt und Ehemann mit dunklen Seiten - in dieser Rolle kann man Hugh Grant derzeit in der neuen Thriller-Serie „The Undoing“ auf Sky erleben. Zum ersten Mal an seiner Seite: die Australierin Nicole Kidman, sie spielt eine Psychotherapeutin. Eigentlich wollte Grant zunächst dieses Angebot gar nicht annehmen, er sucht nämlich immer gerne nach Gründen, Rollen abzulehnen, gestand er in einem Interview. „Außerdem hatte ich Angst vor Nicole.“