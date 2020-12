Queen Elizabeth ärgert neues Sex-Skandälchen

Eines kann Queen Elizabeth in diesem Jahr vermutlich nicht mehr gebrauchen: Sex-Enthüllungen über ihren Sohn Prinz Edward im britischen Fernsehen. Doch genau dies ist geschehen. Ein britisches Dschungelcamp-Sternchen plauderte in der Show am Lagerfeuer aus, dass sie dereinst mit dem jüngsten Sohn der Königin Sex im Buckingham-Palast hatte.