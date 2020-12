Kein Showjahr ohne „Dancing Stars“

„Der Publikumszuspruch für ,Dancing Stars‘, die ,Millionenshow‘ , aber auch die Show zum ,Licht ins Dunkel‘-Auftakt haben gezeigt, dass sich unser Publikum nicht nur informieren möchte, und das tut es so intensiv wie nie zuvor, sondern auch die Möglichkeit haben möchte, für ein paar Stunden abzuschalten und zu entspannen“, so Hofer, „auch dieser von uns geforderten Dienstleistung kommen wir im Moment sehr bewusst nach, bauen sie in den nächsten Wochen noch aus.“ Wie sieht das konkret aus? „Wir werden den Heiligen Abend heuer neu gestalten, die Daytime-Schiene auch zwischen den Feiertagen präsentieren, mehr Filme ins Programm nehmen und besonders in der Adventzeit mit zahlreichen neuen Sendungen die besinnlich-schönen Seiten Österreichs betonen.“