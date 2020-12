Kampf um Nachfolger für Ärztin

Mitte Dezember geht Allgemeinmedizinerin Eva Werner in Pension – und hinterlässt eine große Lücke im Norden St. Pöltens. „Vor allem viele alte Leute sind besorgt“, weiß Apothekerin Sonja Haas. Bereits dreimal soll die Kassenstelle ausgeschrieben worden sein, Interessenten habe es aber keine gegeben. Haas hat daher eine Unterschriftenliste zur Nachbesetzung ins Leben gerufen, die bereits von mehreren hundert Landeshauptstädtern unterzeichnet wurde. „Wir hätten sogar bei uns im Zentrum Platz für eine Ordination, falls es an der Räumlichkeit scheitern sollte“, so Haas. Unterstützung erhält sie von Bürgermeister Matthias Stadler: „Ich bin von dieser Initiative beeindruckt und habe ihr vollste Unterstützung zugesagt.“ Die Petition werde dann an Ärztekammer und ÖGK weitergeleitet.