Chor singt zu Weihnachten wieder in Notre Dame

Nach dem Brand hatte es bereits kleine Messen ohne Publikum in der Kathedrale gegeben - so etwa an Ostern. Für den Chor von Notre Dame ist dies nun laut Erzdiözese der erste Auftritt nach dem Brand. Er musste bisher auf andere Kirchen in Paris ausweichen. Es sei daher ein symbolträchtiges Weihnachtskonzert, heißt es in der Mitteilung.