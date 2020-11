Mehrere Verkehrsunfälle mit Promille-Lenkern

Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen an diesem Wochenende im Bundesland Salzburg ist Alkohol im Spiel gewesen. In St. Martin am Tennengebirge stieg in der Nacht auf Sonntag ein Lenker mit 1,8 Promille in sein Auto. Er kam gegen 2.00 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne und einen Stein. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der 26-Jährige blieb unverletzt.