Tiroler Wanderer (28) in Weiderost gefangen

In eine missliche Lage geriet am Sonntag ein Wanderer (28) in der Nähe des Loassattels am Hochpillberg (Tirol) auf rund 1650 Meter Seehöhe. Der Tiroler rutschte auf einem Weiderost mit einem Bein ab und war plötzlich zwischen den Gitterstäben gefangen. Die Feuerwehr konnten den Mann schließlich befreien.