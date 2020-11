Wien: Betrunkener verletzte Polizist bei Festnahme

Bei Faustangriffen gestolpert

Der mutmaßliche Täter begann mit seinen Fäusten in Richtung der Polizisten zu schlagen. „Bei diesen Attacken verlor der Tatverdächtige sein Gleichgewicht, stolperte und prallte mit seinem Kopf auf das Jochbein eines Polizisten“, so Gass weiter. Äußerst wehrhaft zeigte sich der Verdächtige auch bei seiner Festnahme und fügte einem der Beamten leichte Verletzungen zu. „Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung“, berichtete die Polizeisprecherin am Sonntagvormittag.