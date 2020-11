VSV holt NHL-Star Raffl: „Derby wäre richtig cool“

Der Villacher SV bestätigte am Samstagabend offiziell die Einigung mit den Philadelphia Flyers bezüglich des Kurzzeit-Engagements von Michael Raffl. „Die Freigabe der Philadelphia Flyers ist da“, erklärte VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald. „Wir warten aber noch auf eine Bestätigung von US Hockey, dem amerikanischen Eishockeyverband sowie der NHL.“ Ob der Stürmer schon am Dienstag das Kärntner Derby gegen den KAC bestreiten kann, „entscheidet sich wohl erst am Dienstag“.