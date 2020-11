Anschober: Jetzt „sehr starke Schlusswoche“ nötig

„Trotz erster Rückgänge sind die Neuinfektionen weiterhin dramatisch hoch“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Samstag mit Blick auf die aktuellen Coronavirus-Zahlen, an dem auch ein Rekordwert an eingemeldeten Testungen aufgestellt wurde. Zwar ortete er erste positive Tendenzen bezüglich der sinkenden Zahl der Neuinfizierten und der Hospitalisierung, stellte aber ebenfalls klar. Es brauche jetzt „eine besonders starke und engagierte Schlusswoche des Lockdowns“.