Lkw-Anhänger fing Feuer: Sperre des Tauerntunnels

Weitreichende Folgen hat der Brand eines Lkw-Anhängers am Samstagmorgen im Tauerntunnel in Salzburg. So dürfte der Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg voraussichtlich den ganzen Tag über gesperrt bleiben. In Richtung Villach konnte er gegen 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.