Adventkalender: Ein Theater hinter jedem Türchen

Verständlicherweise geht dieser neuerliche Kultur-Lockdown nicht spurlos an dem engagierten Schauspieler und Regisseur Hackspiel und seinem Theater vorüber. Aus der Not eine Tugend gemacht zu haben, welche dazu perfekt in die bald beginnende Adventszeit passt, kann man daher sein neuestes Projekt bezeichnen. Für Hackspiel ist das ein „Zeichen der Hoffnung und Zuversicht“. Und hier kann man ihm mit seinem „Theater Melone – online Adventkalender“ nur zustimmen. 24 national und international tätige Bühnenkünstlerinnen und -künstler gestalten ab dem ersten Dezember je ein Türchen. So entstehen auch in Zeiten des Kultur-Lockdowns unter www.theatermelone.at ganz individuelle kleine Bühnen für das eigene Wohnzimmer. Dazu besteht die Möglichkeit, die mitwirkenden Künstler mittels Spendenlink zu unterstützen. Am 24. Dezember werden alle Einnahmen zu gleichen Teilen an diese weitergeben.