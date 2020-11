Corona-Massentests in der Steiermark: Termin fix!

Am Freitag hat die Landesregierung entschieden, dass auch in der Steiermark früher getestet werden soll: nämlich am Wochenende 12./13. Dezember. Die Organisation der Testungen werde in enger Abstimmung mit Städten und Gemeinden, Bundesheer, Rotem Kreuz und Einsatzorganisationen durchgeführt, heißt es. 900.000 Tests stehen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Antigen-Schnelltests. Wie die Aktion genau ablaufen soll und wo die Teststraßen eingerichtet werden, ist noch unklar.