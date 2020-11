Swete: „Diesmal brauchen wir Rep als Torjäger“

Können Sie sich noch an den 3. November 2019 erinnern, liebe Hartberg-Fans? Ganz bestimmt! Es war eines der legendärsten Spiele der Oststeirer in der Bundesliga-Historie. Nach den Ausschlüssen von Goalie Rene Swete und Mittelfeld-Staubsauger Baky Nimaga musste sogar Spielmacher Rajko Rep als Torhüter einspringen. „Diesmal brauchen wir Rajko aber als Torjäger“, ist Swete überzeugt, der am Samstag gegen die Admira auf eine positive Reaktion nach dem Cup-Aus gegen die Austria hofft.