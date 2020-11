Skiverbot „Anschlag auf Österreichs Wirtschaft“

16 deutsche Bundesländer haben die Bundesregierung in Berlin bereits beauftragt, ein europaweites Skiverbot in die Wege zu leiten. „Jetzt sagen wir den Österreichern, sie dürfen ihre Skigebiete in ihrem Land nicht öffnen und drohen implizit mit Sanktionen? Was für ein hässliches, gespaltenes Europa erhebt sich da auf einmal wieder?“, kritisiert „Bild“-Chef Julian Reichelt (siehe Video oben).