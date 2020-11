Skiverbot: Italien holt sich Abfuhr aus Brüssel

„EU hat keine ,Skifahr-Kompetenz‘“

Aus Brüssel aber ist zu vernehmen, dass weder Geld noch ein Verbot kommen wird. „Selbstverständlich hat die Europäische Union keine ,Skifahr-Kompetenz‘ und kann und will hier nichts verbieten“, hieß es von der EU-Kommissionsvertretung in Wien. „Was gesundheitspolitisch angesichts der Infektionslage beim Skifahren angezeigt ist, das entscheiden nationale und gegebenenfalls regionale Regierungen sowie nationale und regionale Parlamente eigenverantwortlich“, heißt es weiter. Auch in der Vergangenheit habe die EU-Kommission keinerlei Vorgaben gemacht, welche Einschränkungsmaßnahmen - wie etwa Schließungen von Schulen und Geschäften - wann und wo zu ergreifen sind.