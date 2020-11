828 Steirer neu infiziert - wieder 22 Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen ging in der Steiermark in den letzten Tagen merkbar zurück. Nun vermeldet die Landessanitätsdirektion aber wieder einen eklatanten Anstieg: Wurden am Dienstag „nur“ 447 Neuinfizierte gemeldet, stieg die Zahl der am Covid-Virus erkrankten am Mittwoch wieder um 828. Insgesamt sind damit aktuell in der Steiermark 11.937 Menschen mit Corona infiziert.