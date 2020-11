Acht Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden

Die Diskussion über die bevorstehenden Massentestungen wird auch in Salzburg von einer hohen Zahl an Sterbefällen überschattet. Den Gesundheitsbehörden im Bundesland sind in den vergangenen 24 Stunden acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Der jüngste Patient war 52, der älteste 93 Jahre alt. Damit sind in Salzburg bisher 128 Personen mit oder am Coronavirus gestorben - die Hälfte der Fälle wurde dabei in den vergangenen 14 Tagen gemeldet.