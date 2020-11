87-Jähriger verwechselte Gas- mit Bremspedal

Gegen 14.20 Uhr lenkte der 87-Jährige aus dem Bezirk Murau am Montag seinen Pkw auf der Gemeindestraße talwärts und dürfte in einer Rechtskurve das Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Er kam daraufhin links von der Straße ab und durchbrach eine hölzerne Leitschiene. Danach stieß er gegen einen Verkehrsspiegel und stürzte etwa zwölf Meter im freien Fall in Richtung eines Wohnhauses.