Prinz Harry ist der heißeste Royal der Welt

Auch wenn Harry laut „People“-Magazin auf die Frauenwelt am verführerischsten wirkt, ist der sexy Royal leider nicht mehr zu haben. Der Rotschopf, der in der Vergangenheit durch wilde Partys und die eine oder andere Affäre von sich reden machte, ist seit 2018 mit seiner Meghan glücklich verheiratet. Für sie und Söhnchen Archie kehrte der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana sogar der Königsfamilie den Rücken und lebt nun mit seiner Familie in Kalifornien.