Flüchtlinge in Taxis gestoppt: „Asyl“

Erst vor Kurzem hatten, wie berichtet, Illegale wie Waldmenschen unter Bäumen außerhalb von Lutzmannsburg gehaust. Als sie von Taxis abgeholt worden sind, wurden sie entdeckt. Jetzt erfolgte der nächste Alarm. Soldaten im Assistenzeinsatz sahen in der Dunkelheit mittels Wärmebildkamera an die 30 Gestalten im Wald zwischen Lutzmannsburg und Kroatisch Geresdorf. Bald darauf meldete das Bundesheer, dass ein Pkw vorgefahren sei, um einige Personen aufzunehmen. Gleich mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Fahndung. Wenig später klickten für den Lenker die Handschellen. Im Wagen hatte der Schlepper namens Hasan zwei Iraker sowie sieben Männer und eine Frau aus Syrien. Die Flüchtlinge suchten an Ort und Stelle um Asyl an. Soldaten geleiteten sie ins Competence Center nach Eisenstadt.