Medwedew: Das schafften vor ihm nur drei Spieler!

Dank an Dawidenko

Besonders freute es Medwedew, dass er den russischen Kreis am Austragungsort London geschlossen hat. 2009 hatte Nikolaj Dawidenko die erste Auflage in der imposanten O2-Arena gewonnen, Medwedew vor der Übersiedelung nach Turin nun die letzte. „Vielen Dank an Nikolaj Dawidenko, der eine Inspiration für mich und viele andere Kinder war“, sagte Medwedew.