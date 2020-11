Kannibalen-Fall: Werkzeuge und Blutspuren gefunden

Bei dem am Donnerstag bekannt gewordenen möglichen Kannibalismus-Fall in Berlin geht die Staatsanwaltschaft von einem Sexualmord aus niederen Beweggründen aus. Im Raum steht der Verdacht einer Tat zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. In der Wohnung des Verdächtigen seien „einschlägige Werkzeuge“ wie etwa Messer und Sägen sowie Blutspuren gefunden worden.