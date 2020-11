PVA rechnet mit 70.000 Pensions-„Frühstartern“

Grüne: Viermal so viele Menschen profitieren von Maßnahme

Die Prognose der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer, dass rund viermal so viele Menschen von dem neuen Frühstarterbonus profitieren werden wie von der derzeitigen abschlagsfreien Hacklerregelung, könnte damit ganz grob gerechnet in etwa passen. Diese vorzeitige Langzeitversichertenregelung ohne Abschläge haben heuer von Jänner bis inklusive Oktober 9742 Personen (nur PVA-Versicherte) in Anspruch genommen.