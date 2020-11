Angriff auf Ordensschwester: Kein religiöses Motiv

Weitere Ermittlungen des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ergaben, dass der 19-Jährige in den Wochen vor seiner Tat drei weitere Male Passanten auf offener Straße in Graz aus heiterem Himmel attackiert hatte. Dabei schlug oder trat er plötzlich auf insgesamt vier Personen ein und verletzte diese auch zum Teil. Ein weltanschauliches Motiv konnte ausgeschlossen werden, zudem der Afghane die betroffene Ordensschwester glaubhaft nicht als solche erkannt hatte. In seiner ersten Einvernahme hatte der junge Mann angegeben, von mehreren Passanten angeblich wüst beschimpft worden zu sein, weshalb er vorerst in ein Krankenhaus eingewiesen worden war.