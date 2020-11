So wurde eine US-Hochzeit zum Superspreader-Event

Sechs Tote in Pflegeheim-Cluster

Ein weiterer Gast hatte einen Tag nach der Hochzeit nahen Kontakt mit einer in einem Pflegeheim tätigen Person. Dabei dürfte sich diese Person mit dem Coronavirus angesteckt haben, so die CDC. Obwohl sich am 11. August bei der Pflegekraft bereits Symptome wie Fieber, Husten und Abgeschlagenheit zeigten, ging die Person am 11. und 12. August arbeiten und wurde am 13. August schließlich ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet.