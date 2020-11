Dolly Parton finanzierte Moderna-Corona-Impfstoff

„Ich bin ein sehr stolzes Mädchen heute - wissend, dass ich beteiligt war an etwas, das uns dabei helfen wird, durch diese verrückte Pandemie zu kommen.“ Parton hatte dem Vanderbilt University Medical Center im US-Bundesstaat Tennessee im April eine Million Dollar (etwa 850.000 Euro) gespendet. Unter anderem dort wurde in Zusammenarbeit mit Moderna an einem Corona-Impfstoff geforscht, der nun ersten maßgeblichen Ergebnissen zufolge über eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent verfügt.