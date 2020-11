Hilfeschrei aus Altenheimen: „Wir sind am Limit!“

„Zehn Stunden mit Maske ist ein Horror“

Aus den Tiroler Altenheimen kommt nun ein dramatischer Hilferuf: „Wir arbeiten längst am Limit“, lautet die aufwühlende Botschaft. Margit Luxner, Betriebsratsvorsitzende in einem Kitzbüheler Altenheim und Gewerkschafts-Vertreterin, gibt einen Einblick in den Arbeitsalltag: „Das durchgehende Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während neun oder zehn Stunden ist ein Horror. Wir haben offene Stellen hinter den Ohren und an der Nase, wir wollen endlich wieder atmen können!“