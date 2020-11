Mit zwölf Hunden: Lindsey Vonn erhält eigene Serie

Erfolgreichste Skirennläuferin

Die US-Amerikanerin beendete nach zahlreichen Erfolgen und vielen Verletzungen ihre Karriere im Februar 2019. Viermal gewann sie den Gesamtweltcup. 2010 holte sie in Vancouver Olympiagold in der Abfahrt, dazu kamen Bronze 2010 im Super-G und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt. Mit 82 Erfolgen ist sie die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Mikaela Shiffrin (66 Siege) hat ihre Bestmarke jedoch im Visier.