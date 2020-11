Viele Eltern schicken ihre Kleinen in Kindergärten

Das berichtet Bettina Schoeller, Geschäftsführerin von Wiki, einem der größten Kindergarten-Träger in der Steiermark. In den Grazer Wiki-Einrichtungen kamen 43 Prozent der Buben und Mädchen, in den ländlichen Regionen waren es im Schnitt 37 Prozent - dort war das Bild aber „sehr inhomogen, es gab Einrichtungen mit nur ein bis zwei Kinder und andere mit 80 Prozent Auslastung“, so Schoeller. Zum Vergleich: Am ersten Tag es Lockdowns im Frühjahr waren in Graz nur 2,2 Prozent der Kinder anwesend, am Land sogar nur 1,4 Prozent!