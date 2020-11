Kinderschutzzentrum„Delfi“ kämpft gegen Gewalt

Deshalb bietet das Kinderschutzzentrum „Delfi“ in Klagenfurt Hilfestellungen für alle von Gewalt betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihre Familien an. Dort nehmen sich Psychologen, Psychotherapeuten und Sozialarbeiter Zeit, um in Ruhe über Probleme zu sprechen und zu klären, was zu tun ist.

Nichts geschehe über den Kopf der Hilfesuchenden hinweg; Lösungen würden gemeinsam gefunden, heißt es.