Der „coole Luki“ kennt in der Luft keine Angst

Neue Tricks zum Start

Für die neue Saison hat er neue Tricks eingeübt. Ziel zum Start? „Zuerst einmal der Finaleinzug“, sagt Luki. Wie es dann weitergeht, ist offen. „Der Big Air-Start im Dezember in China ist gestrichen“, weiß Müllauer, der drei Weltmeisterschaften und Olympia 2018 aktiv erlebt hat, als Werbe-Testimonial interessant wurde. „Aufträge gäb’s genügend“, sagt der Pinzgauer. Aber er lehnt sie fast alle ab. „Neben dem Weltcup ist das schwer unter einen Hut zu bringen.“ Das wird bis zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking so bleiben. Denn die hat auf jeden Fall noch am Radar.