Party-Prügelei ist jetzt sogar Thema im Parlament

Nun wird die Schlägerei auch ein Fall für das Parlament. FP-Nationalrat Peter Schmiedlechner forderte mit einer schriftlichen Anfrage an Justizministerin Alma Zadić mehr Kontrollen und strengere Maßnahmen. Denn nicht nur in Würflach, sondern auch in anderen Gemeinden sei laut Schmiedlechner die Firma beauftragt worden, sogar nach dem Vorfall 2017. „Es gibt genaue Regeln für die Auswahl der Sicherheitsdienstleister, und es kommt trotzdem zu Mängeln, die sogar wissentlich hingenommen werden. Solche Fälle müssen verhindert werden“, ist der Nationalrat überzeugt.