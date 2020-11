Italiens „roten Regionen“ werden immer mehr

Die Liste der italienischen Regionen, die zur „roten Zone“ mit einem Teil-Lockdown erklärt werden sollen, verlängert sich. Nachdem am Sonntag ein „Mini-Lockdown“ in der Toskana und in Kampanien in Kraft getreten ist, sollen jetzt ähnliche Maßnahmen auch in der mittelitalienischen Apennin-Region Abruzzen ergriffen werden. Hier war zuletzt ein starker Anstieg der Infektionszahlen gemeldet worden, die Krankenhäuser sind unter Druck.