Italien will Ausgangssperre auf 21 Uhr vorverlegen

30.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Die Mitte-links-Regierung in Rom hatte die Maßnahmen bereits vor einer Woche verschärft. Theater und Kinos sind geschlossen, Bars und Restaurants dürfen nur noch bis 18 Uhr Gäste bedienen. Der Unterricht an Gymnasien muss teilweise online laufen. Das 60-Millionen-Land registrierte am Sonntag rund 30.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.