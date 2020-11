Stille Corona-Opfer: Die verlorene Jugend

„Serien auf Netflix schauen. Was sonst?“

Daniel zeigt sich gleich zu Beginn nachdenklich: „Ich habe in der Früh keine Motivation aufzustehen. Arbeitsaufträge für die Schule erledigen – okay. Und dann?“ Sein Bruder Florian ergänzt: „Es fehlt ein geregelter Tagesablauf, die Orientierung.“ Soziale Kontakte sollen vermieden werden, alle Einrichtungen (zum Beispiel Gastronomie, Kinos, Fitnessstudios und Vereine) sind zu. Was die vier so machen? „Serien auf Netflix schauen. Was sonst?“