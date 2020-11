Für Musikvideo mit Kalaschnikow herumgefuchtelt

Am Sonntag gegen 17 Uhr ging in der Landesleitzentrale ein Notruf ein, wonach im Linzer Stadtteil Neue Heimat ein Mann mit einem Gewehr herumlaufen würde. Nach einem via Funk durchgegebenen „Notstopp“ begaben sich drei Streifen der Polizeiinspektion Sonderdienste in Schutzausrüstung zur Örtlichkeit.