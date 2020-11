Paragleiter (63) stürzte in Unken ab

Der 63-Jährige aus Deutschland nutzte das sonnige Sonntagswetter am Nachmittag für einen Paragleiter-Flug am Sonntagshorn in Unken. Doch schon kurz nach dem Start stürzte er mit seinem Gleitschirm im steilen Gelände ab. Aufgrund seiner Lage musste der Mann mit dem Hubschrauber Alpin Heli 6 mittels Tau geborgen werden. Er wurde mit schweren Schulterverletzungen in das KH Traunstein geflogen.