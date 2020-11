Hat sich Gemeinderat sein Amt erschlichen?

Im aktuellen Zwist geht es um einen Gemeinderat in Leutschach, der, so der Vorwurf, seinen Lebensmittelpunkt eigentlich in einer anderen Gemeinde hätte. Also wie Heinz-Christian Strache, nur eben in der Steiermark. Der Gemeindemandatar würde eine offizielle Wohnadresse angeben, die er allerdings nicht regelmäßig bzw. gar nicht nutze. Eine Anzeige folgte.