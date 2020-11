Über 700 Graffiti in Lienzer Kapelle analysiert!

„Die Idee des Projekts war es, einen Quellenschatz, der vom Ende des 15. Jahrhunderts bis in das Jahr 2000 reicht und mehr als 700 Graffiti umfasst, für die Nachwelt zu sichern“, so Anna Petutschnig. Dabei dokumentierte sie mit ihrer Kollegin Elisabeth Tangerner in Zusammenarbeit mit Professor Romedio Schmitz-Esser alles fotografisch, nahm Vermessungsarbeiten vor und transkribierte die Botschaften.