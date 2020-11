Lisa Mauracher: Schule brachte die Liebe zur Musik

Stimme aus Jazz, Blues und Soul

Auch die freie Sängerin und Komponistin Lisa Mauracher gehört in den Kreis dieser starken Frauen und hat mit ihrer Kurzhaar-Frisur nicht nur ihr Markenzeichen, sondern auch die dazugehörende weltoffene Lebenseinstellung gesetzt. Die 30-jährige Kufsteinerin besitzt die Gabe, ihre Emotionen durch ihr Stimmvolumen, welches Assoziationen an bekannte Sängerinnen aus Jazz, Blues und Soul weckt, gesanglich an das Publikum weiterzugeben.